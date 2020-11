João Mário cauteloso: «Num ou dois jogos muda tudo»

João Mário, o mais sonante reforço do Sporting para a temporada 2020/21, falou esta quinta-feira aos jornalistas, pela primeira vez desde que regressou a Alvalade, num encontro promovido pelo clube e que decorreu instantes antes do início do treino matinal na Academia de Alcochete.









Relacionadas João Mário elogia Rúben Amorim: «É uma mentalidade bastante moderna»



"Sente-se um ambiente muito agradável, sente-se uma lufada de ar fresco, desde o presidente ao treinador, até ao roupeiro. Acima de tudo, estou muito contente por encontrar este ambiente no Sporting", assume João Mário, insistindo na necessidade de manter os pés assentes na terra e evitar euforias excessivas, por causa dos bons resultados registados neste arranque de temporada.



"Temos que ter calma, porque estamos a começar. Como vimos no último campeonato, ter alguns pontos de vantagem não quer dizer nada, porque num jogo ou dois muda tudo. Acima de tudo, o que podemos prometer é muito trabalho, muito comprometimento com o clube, que é aquilo que temos tido e, mais do que isso… nada, porque estamos numa fase inicial. Queremos honrar o clube, temo-lo feito, mas, repito, estamos numa fase muito inicial", repete o médio, cedido pelo Inter de Milão até ao final da temporada.



[Em atualização] Convidado a comparar o atual grupo de trabalho àquele que deixou, em 2016, quando se transferiu para o Inter Milão, o internacional português não encontrou pontos de contacto, mas nem por isso deixou de elogiar o plantel liderado por Rúben Amorim."É uma equipa muito jovem, muito humilde, trabalhamos bastante, estamos muito bem, mas pensamos sempre jogo a jogo, porque estamos numa fase muito inicial do campeonato e não faz sentido pensar de outra forma", alertou o médio, de 27 anos, que estende os seus elogios ao ambiente que reina na Academia de Alcochete e no clube, em geral."Sente-se um ambiente muito agradável, sente-se uma lufada de ar fresco, desde o presidente ao treinador, até ao roupeiro. Acima de tudo, estou muito contente por encontrar este ambiente no Sporting", assume João Mário, insistindo na necessidade de manter os pés assentes na terra e evitar euforias excessivas, por causa dos bons resultados registados neste arranque de temporada."Temos que ter calma, porque estamos a começar. Como vimos no último campeonato, ter alguns pontos de vantagem não quer dizer nada, porque num jogo ou dois muda tudo. Acima de tudo, o que podemos prometer é muito trabalho, muito comprometimento com o clube, que é aquilo que temos tido e, mais do que isso… nada, porque estamos numa fase inicial. Queremos honrar o clube, temo-lo feito, mas, repito, estamos numa fase muito inicial", repete o médio, cedido pelo Inter de Milão até ao final da temporada.[Em atualização]