João Mário com nota 5 de Record no último clássico antes da saída

“Se o Sporting fez história no Dragão, o camisola 17 foi o narrador”. Já passaram mais de quatro anos, mas o último clássico de João Mário antes da saída para Itália justificou a nota 5 de Record. A 30 de abril de 2016, os leões foram à casa do rival vencer por 3-1 e o médio assinou duas assistências magistrais: aos 23’ ofereceu o primeiro golo a Slimani e aos 85’ estendeu a passadeira para Bruno César fixar o resultado. Foi a primeira vez em 40 anos, então com Jorge Jesus ao leme, que o Sporting ganhou os dois encontros da mesma Liga com o FC Porto, e João Mário contribuiu também para a vitória em Alvalade nessa época ( 2-0). De resto, em outubro de 2014, em jogo da Taça de Portugal, o ‘mágico’ já vencera na Invicta por 3-1. Empatou em Lisboa em setembro desse ano (1-1) e perdeu no Dragão (3-0) em março de 2015.

João Mário formou-se no Sporting mas a história poderia ter sido bem diferente não fossem circunstâncias extra futebol que afastaram o internacional português do... Porto, cidade onde nasceu e viveu nos primeiros anos de vida. Em 2002/03, um ano depois de Wilson Eduardo ter trocado o Pedras Rubras pelo FC Porto, o agora médio leonino seguiu as pisadas do irmão e rumou aos azuis e brancos. Haveria de fazer uma época na equipa de infantis, onde estava também... André Gomes, mas a separação dos pais precipitou a mudança para Lisboa, com a mãe. Daqui ao Sporting foi um pequeno passo...