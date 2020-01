João Mário defende ano zero no Sporting e frisa: «Não podes pegar pelos adeptos»

João Mário admitiu alguma tristeza pelo momento do Sporting e apelou à união para que os leões entrem no rumo certo. Em declarações ao Canal 11, o internacional português lembrou o sucedido com Leonardo Jardim, que num ano de reconstrução guiou os verde e brancos até a um inesperado segundo lugar no campeonato.





"É difícil, é o clube onde me formei e que quero ver bem. Tem tudo para fazer bem mas tem tido alguma instabilidade. Não percebo bem porquê, pois não estou dentro. Quando estava nos juniores ou equipa B percebia que havia alguma confusão na equipa A mas também estive lá dentro com o clube estável, nomeadamente nos anos do Jardim, Marco Silva e Jesus. Acima de tudo, precisa de se fechar e de remarem todos para o mesmo lado. Se isso acontecer o Sporting pode ser competitivo. É possível fazer um ano zero com qualidade. Olhamos para o plantel e não reconhecemos qualidade pela distância pontual mas nesse ano também começou no ano zero e fez um ano espetacular. A qualidade faz-se internamente", começou por dizer o médio."É um bocado injusto pedir aos adeptos do Sporting que sejam eles a pegar na equipa, pois o clube não ganha há 18 anos e os adeptos estão sempre lá. Não podes pegar pelos adeptos, eles sempre estiveram lá. O problema do Sporting não tem tanto a ver com os seus adeptos, eles estiveram sempre lá quando eu estive. Acho que a nível de clube, sim, precisam de entender o que é preciso, e juntarem-se e criarem este ano zero, como aconteceu com Jardim, e o Sporting ser competitivo de início ao fim", acrescentou o jogador do Lokomotiv Moscovo.Questionado sobre se aceitaria um dia jogar nos rivais do Sporting, João Mário não fechou portas mas admitiu que é uma fraca possibilidade: "Já joguei no FC Porto, tenho carinho pelo clube. Mas claro que tenho grande carinho pelo Sporting. Se me perguntarem se me vejo a jogar no Benfica, difícil, pelo que vivi no Sporting. Não digo nunca porque não sei o dia de amanhã, já joguei no FC Porto e gostei muito, tive anos fantásticos no Sporting mas ao dia de hoje é difícil pensar nisso."