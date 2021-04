João Mário depois do empate com o Famalicão: «O sonho continua»

O empate em casa com o Famalicão desiludiu, mas não beliscou os objetivos do Sporting, que continua firme na liderança da Liga NOS. É o que se pode depreender das publicações que alguns jogadores leoninos fizeram nas redes sociais depois do jogo.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joa~o Ma´rio (@joaomario)

"Seguimos juntos, mais unidos do que nunca! O sonho continua", escreveu João Mário, no Instagram.Coates, por sua vez, garante que a equipa já pensa na partida com o Farense. "Muita confiança nesta equipa! Já com foco no próximo jogo!"Já Matheus Reis reconheceu que foi um "empate com gosto de derrota". "Fizemos mais e merecíamos mais! Mas a próxima batalha já está aí, e para frente marcharemos! Seguimos invictos e com força total!", garantiu.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sebastian Coates (@sebastiancoates16)