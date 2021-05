João Mário despede-se de João Pereira: «Sempre disponível para ser teu jogador!»

João Mário utilizou as redes sociais para prestar a sua homenagem a João Pereira, lateral-direito que, aos 37 anos, e na terceira passagem pelo Sporting, colocou um ponto final na carreira. A mensagem, publicada este domingo, carrega boa disposição e... não ficou sem resposta.

"Que carreira meu irmão! Um prazer ter jogado a teu lado tantas vezes [30 jogos, todos pelo Sporting]. Sei que não vais conseguir viver sem mim por muito tempo, por isso estarei sempre disponível para ser teu jogador quando fores treinador", escreveu, entre smiles.

Imediatamente a seguir, o 'mister' João fez questão de também brincar com o homólogo. "As tuas manhãs nunca mais serão iguais na minha ausência. Mas prometo que vou pedir ao mister [Rúben Amorim] só para entrar no meinho."