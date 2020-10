João Mário deu nega ao Grémio antes de rumar ao Sporting

Apostado em garantir uma contratação sonante para atacar a fase decisiva do Brasileirão, o Grémio terá tentado em cima do fecho do mercado europeu a contratação de João Mário, segundo revelou esta sexta-feira o jornalista Eduardo Gabardo, do portal 'GaúchaZH'. De acordo com a informação avançada, João Mário terá ficado satisfeito com o interesse gaúcho, mas recusou a possibilidade por querer continuar a atuar na Europa.





Rejeitada a chance de rumar ao Brasileirão, o médio 27 anos acabaria por acertar o regresso ao Sporting, clube ao qual chegou por empréstimo do Inter Milão.