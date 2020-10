João Mário e o número que vai usar: «Estar disponível neste momento no Sporting é um sinal»

João Mário foi oficializado esta terça-feira como novo reforço do Sporting para o meio-campo. O internacional português vai vestir a camisola '17' no regresso a Alvalade, escolha que explicou em declarações ao sítio oficial do clube.





"Acredito sempre que no que corre bem não se mexe. Gosto muito deste número. Tentei tê-lo noutras equipas que representei, mas não foi possível. O facto de estar disponível neste momento no plantel do Sporting é um sinal. Tenho muito orgulho em voltar a vestir o 17 com a camisola do Sporting", disse.