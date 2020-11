João Mário elogia Rúben Amorim: «É uma mentalidade bastante moderna»

Apesar das cautelas com que analisa o bom momento que a equipa do Sporting atravessa, João Mário assume que o objetivo mínimo dos leões na época 2020/21 é a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. "Vejo muita qualidade neste grupo, muita vontade de fazer as coisas bem. Há três vagas para a Champions, o Sporting quer estar numa delas e é para isso que vamos trabalhar", assegura o médio da equipa de Alvalade, que parece ter encontrado em Rúben Amorim um aliado de peso.





"Não o conhecia, não me cruzei, enquanto jogador, com o mister, não o conhecia bem, mas tem estado bem. É um treinador que mete muito respeito na equipa, que mete muita competitividade… o que é bom. Tem ideias jovens. Identifico-me bastante, porque é uma mentalidade bastante moderna e, acima de tudo, tenho gostado bastante", reconhece João Mário, admitindo que o sucesso da equipa poderá contribuir para um objetivo pessoal que traçou quando decidiu regressar ao Sporting: o regresso à Seleção Nacional.Não está desiludido por não ter sido convocado para esta tripla jornada, mas promete que em março quer voltar a entrar nas contas de Fernando Santos."Portugal é provavelmente uma das seleções em melhor forma e uma das melhores seleções do Mundo, neste momento. Nunca é fácil estar numa seleção assim. Quero continuar a trabalhar para, em março, com mais minutos de jogo, com mais ritmo, poder competir por um lugar na seleção. Desiludido, não estou. Quero muito voltar, mas também sei que tenho que trabalhar muito para isso", conclui o médio internacional português.