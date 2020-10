João Mário explica regresso ao Sporting: «Varandas convenceu-me e fez um grande esforço»

João Mário garante que voltar ao Sporting é reencontrar a felicidade. O médio chega por empréstimo de uma época do Inter Milão.





"As sensações são ótimas. Sempre quis voltar onde me sinto bem, onde quero voltar a ser feliz e para mim é uma grande honra voltar a esta casa, que conheço bem. Sou mais um para ajudar. Quero voltar a ser feliz. Aqui fui feliz e sinto-me bem", começou por explicar, à Sporting TV.O internacional português apontou depois o grande responsável pelo seu regresso: Frederico Varandas. "Regresso também pelo facto de ter uma relação próxima com o presidente, que me convenceu e fez um grande esforço para que tomasse esta decisão. Volto para uma casa que conheço bem, onde conheço as pessoas e onde quero encontrar o meu melhor futebol", afirmou.João Mário ainda não conhece os novos companheiros, mas garante que se identifica com o projeto do clube."Tenho de conhecer os meus novos colegas, só trabalhei com o Seba (Coates) e conheço o Neto da Seleção. O treinador é diferente mas gosto do que tenho visto: um plantel jovem e um treinador jovem com excelentes ideias. Identifico-me muito com o projeto. Aposta na formação? Parece bem. O Sporting sempre foi formador e é um orgulho ver tantos jovens na primeira equipa. Quero ajudá-los", realçou.Depois de quatro anos no estrangeiro, o médio assegura que tem hoje outra experiência."Estou mais maduro e experiente. Estive quatro anos fora onde aprendi bastante", concluiu.