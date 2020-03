João Mário: «Guardo o Sporting no coração»

João Mário respondeu a perguntas dos fãs nas redes sociais e, sem surpresa, os tempos de Sporting foram recordados. "É difícil escolher o melhor momento no clube. Lembro-me dos tempos da formação em que fiz amizades para toda a vida. Lembro-me muito bem do último ano em Alvalade, uma época que correu de feição a nível individual. Foram muitos os bons momentos e guardo o Sporting para sempre no meu coração", revelou.

O médio campeão europeu por Portugal falou ainda, inevitavelmente, sobre a pandemia que assola o mundo: "Não sou especialista pelo que a única coisa que posso dizer é que devemos todos seguir os conselhos dos especialistas de saúde e medidas dos governos para controlar esta situação e para que possamos voltar à vida normal o mais rapidamente possível".

O jogador do Lokomotiv garante ainda "adorar Moscovo, uma cidade ótima para se viver" e confessa que não é fácil aprender a língua russa. "Sei algumas palavras que me ajudam no dia-a-dia, nos treinos e nos jogos. Tento, semana após semana, melhorar o meu russo".

João Mário confessou ainda que é supersticioso e que escolheu alguns números de camisola ao longo da carreira com base nisso.