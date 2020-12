João Mário: «Há dois malandros: o Nuno Santos e o Pote»

Uma alcunha já quase esquecida, ‘Malteser’ por causa do vício dos chocolates em criança, foi o ponto de partida para a conversa entre João Mário e Joana Cruz, esta terça-feira, na estreia do podcast ‘ADN de Leão’.





Nascido em Pedras Rubras, na Maia, o médio do Sporting revelou que Zidane "é sem dúvida" a sua "primeira grande inspiração no futebol" e voltou aos tempos de infância em que partia "jarras e portões" com os irmãos Hugo e Wilson Eduardo, hoje internacional por Angola. "Seria um sonho jogar contra ele em seleções, no Mundial de preferência", admitiu.A propósito das saudades do público, João Mário ironizou ao dizer que "às vezes um isqueiro ou outro para acordar dentro de campo não faz mal a ninguém" e, mais a sério, garantiu que "no futebol moderno não há espaço para jogadores desleixados."O Sporting foi, inevitavelmente, tema de conversa e oportunidade para algumas provocações para dentro do balneário. Como o prémio de melhor ator, candidato ao Oscar. "Há dois malandros: o Nuno Santos e o Pote. Os dois do Norte. São chatinhos. Ainda bem que são da minha equipa. Eu não me consigo picar muito. E eles têm essa malandrice durante o jogo", descreve o camisola 17, a quem o melhor amigo diz que tem de se… chatear mais. "Mas não faz parte do meu ADN. Tudo se trabalha. Posso melhorar um bocadinho isso", refere.Com casamento adiado no verão por causa da pandemia e prestes a ser pai de uma menina, em fevereiro, João Mário recordou as partidas de que foi alvo quando em 2011 chegou à equipa principal dos leões. "Havia sempre aquele jogador mais experiente que atirava ovos e farinha, ou punha ‘aquele’ produto nas cuecas para dar comichões… O Paulinho era o cúmplice de todos. Sofri bastante. Obrigaram-me a cortar o bigode", contou, entre sorrisos.Fã de "hip hop, reggaeton e house", o internacional português elege William Carvalho como o melhor amigo na Seleção e espera… cantar o ‘We Are The Cahmpions’, em Wembley, em julho, na final do Europeu. "Espero estar lá, primeiro. Seria um sonho para todos. O primeiro passo é sonhar, o resto corremos atrás", sublinha.Se o maior medo é "chegar ao final da carreira e ficar com a sensação de que faltou alguma coisa", João Mário reconhece que sente "saudades de jogar futebol por diversão" e, já mais habituado a ser reconhecido na rua, confessa que "gostava de ser mais invisível." Talvez para poder viver mais momentos como uma certa passagem de ano no Dubai com a namorada, Marta. "Perdi a cabeça e fui dançar para o meio da pista!"