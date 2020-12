João Mário: «Infelizmente não nos deixaram ganhar»

João Mário não escondeu a desilusão do empate com o Famalicão esta noite (2-2). "Explicar é difícil", começou por dizer o jogador leonino.





"Anularam-nos um golo limpo, no final, já vi o lance e não consigo ver falta. Faz parte, mas é difícil compreender esta decisão. Há que haver respeito e não houve. Acabamos por responder a algumas bocas do banco do Famalicão. Foi um bom jogo e infelizmente não nos deixaram ganhar", afirmou na flash-interview da Sport TV.E prosseguiu: "A luta continua. Salientar que continuamos em primeiro e na sexta há um novo jogo em que vamos dar tudo para voltar às vitórias".Sobre o facto de ter chegado aos 100 jogos pelo Sporting, o jogador falou no "orgulho" da marca redonda. "Faltou a vitória, fizemos por isso, chegamos a marcar, mas o árbitro acabou por anular o lance".