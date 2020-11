João Mário junta-se ao 'Estudo em casa'

Este ano letivo as aulas são presenciais, ne entanto o 'Estudo em casa' que arrancou em abril, devido à pandemia de coronavírus, continua a ajudar os estudantes portugueses. E esta terça-feira, João Mário vai participar.





O futebolista do Sporting, campeão europeu com a seleção Nacional em 2016, vai marcar presença esta terça-feira na aula de Educação Física do 'Estudo em casa', às 15 horas, na RTP Memória.