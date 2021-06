João Mário mantém a forma com o "irmão" Cédric: «Mais um excelente treino»

Numa altura em que a continuidade de João Mário no Sporting está praticamente colocada de parte, o médio português, de 28 anos, continua os treinos em solo nacional, neste caso com a companhia de outro 'leão', Cédric, com quem jogou não só nos verdes e brancos, mas também na Seleção Nacional - sagraram-se campeões da Europa em 2016.





"Mais um excelente treino com o meu irmão Cédric!", escreveu o jogador contratualmente ligado ao Inter a acompanhar uma fotogrfia no Instgram, que também o lateral-direito do Arsenal partilhou, acrescentando um "Vamos!".