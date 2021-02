João Mário no relvado no regresso aos treinos dos leões

João Mário voltou a treinar no relvado, no regresso ao trabalho do Sporting, este sábado, na Academia de Alcochete, após a vitória na viagem à Madeira, por 2-0, frente ao Marítimo. Resultado que aumentou a vantagem dos leões na liderança do campeonato para seis pontos, em relação ao 2.º classificado, FC Porto.





Os titulares do encontro com o Marítimo realizaram treino de recuperação e os restantes jogadores do plantel trabalharam no relvado.O lateral-esquerdo Nuno Mendes segue em trabalho condicionado, depois de também ter falhado o encontro com os madeirenses.O Sporting volta a treinar amanhã, à porta fechada, pelas 10h00, na Academia.