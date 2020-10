João Mário no Sporting: médio assina esta terça-feira

João Mário vai assinar esta terça-feira pelo Sporting. Segundo Record apurou, os pormenores que faltavam acertar entre o jogador e o Inter já foram resolvidos e já existe acordo entre as três partes envolvidas no negócio. O médio internacional português, de 27 anos, vai assim regressar ao clube que representou entre 2003 e 2017, ano em que saiu para o Inter de Milão a troco de 40 milhões de euros.





João Mário irá representar o Sporting a título de empréstimo, válido por uma temporada, com os leões a pagarem um terço do ordenado do internacional português, cerca de um milhão de euros.