João Mário: «Precisava de um ano em casa com pessoas que gostam de mim»

João Mário estreou-se este domingo como titular neste regresso ao Sporting e o médio não podia estar mais feliz.





"Sensações ótimas por voltar a casa. É sempre uma alegria jogar aqui. É pena que sempre estive habituado a jogar com este estádio cheio e é completamente diferente. Espero que possam voltar rapidamente. Acima de tudo, estamos a trabalhar muito bem para que quando os adeptos regressem estejam contentes com a equipa e acho que foi uma grande vitória", explicou, à Sporting TV.O internacional português sublinha a grande exibição do Sporting na goleada por 4-0 sobre o Tondela."Queremos sempre mais e melhor, mas é um grande resultado. Tivemos muita ocasiões, isso é a coisa boa. Estamos vivos e temos de trabalhar muito porque a época é longa. Trabalhámos muito bem durante a semana. Sabíamos que tínhamos de fazer uma partida melhor. Independentemente do que possa acontecer amanhã dormimos no primeiro lugar e estamos muito contentes por isso", afirmou.João Mário garante que agora vai lutar para manter a titularidade."Quando jogas num plantel como o do Sporting com tantas e boas opções, tens de correr e trabalhar muito. Isso nunca foi problema para mim e vou trabalhar muito para dar continuidade", assegurou.O médio explicou ainda que precisava deste regresso a casa."Muito feliz por voltar ao Sporting. Sinto-me muito bem cá. Todos sabem o carinho que tenho pelo clube. Precisava de um ano assim, em casa, com pessoas que gostem de mim. Agradeço pelo apoio que me têm dado mesmo de fora", concluiu.