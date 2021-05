Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

João Mário: «Será uma honra ficar no Sporting» Com o campeonato no bolso, o médio aborda pela primeira vez e em exclusivo a hipótese - forte - de continuar no clube onde renasceu, admite, após uma época difícil na Rússia. Hugo Viana, diretor desportivo, já deu o primeiro passo: falta, agora, convencer o Inter





• Foto: Paulo Calado