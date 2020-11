João Mário só quis o Sporting, garante o agente

Umberto Riva, um dos representantes de João Mário, afirmou que o médio português deu sempre primazia ao regresso a Alvalade, mal o Sporting fez saber do interesse em receber o internacional português por empréstimo do Inter, até ao fim da época.

“Havia várias possibilidades. Quando soube do interesse do Sporting, o João sempre preferiu essa hipótese, para ter continuidade e ganhar confiança. O grande objetivo é voltar à Seleção Nacional”, começou por dizer o agente a um site italiano especializado em notícias do Inter.

Riva falou ainda da hipótese de João Mário continuar no Sporting após o empréstimo: “No fim da época falaremos. Também é preciso agradecer ao Inter, pois percebeu as necessidades do João e facilitou.”