João Mário: «Sporting não consegue ter estabilidade para ser um clube competitivo»

A alinhar atualmente no Lokomotiv Moscovo, João Mário continua a seguir o que se passa no 'seu' Sporting. Em entrevista 'Marca', o internacional português avaliou o momento que o emblema de Alvalade atravessa





"É um clube pelo qual terei sempre muito carinho, uma vez que foi lá que me tornei jogador de futebol. Infelizmente, o Sporting não consegue ter a estabilidade necessária para que possa ser um clube competitivo. Espero que consiga encontrar essa estabilidade, para voltar a ganhar esse campeonato tão desejado por todos os adeptos. A estabilidade é o requisito essencial que falta ao Sporting", afirmou ao jornal espanhol recordando que esteve a um passo de rumar à La Liga em 2014-15."O Atlético Madrid fez uma proposta para me contratar, mas o Sporting recusou e, no ano seguinte, saí para o Inter. Em 2014/15 foi a minha primeira época completa com a primeira equipa do Sporting e surgiu o Atlético, mas a oferta foi recusada pelo clube, não por opção minha", explicou.