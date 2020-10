«João Mário tem velocidade mas não é explosivo»

Carlos Pereira: “Nunca está amarrado a esquemas defensivos. Atua mais liberto por zonas ofensivas e, pela sua criatividade, está sempre perto do jogador mais avançado. Também é um jogador do lado esquerdo, por dentro. Pode ser um elemento interessante nessa posição.”

Carlos Dinis: “Vai ter de ser médio-interior, com outro médio de características mais defensivas. Os jogadores da frente têm de ser jogadores rápidos e o João não é um velocista. Tem velocidade, mas não é explosivo. Pela qualidade que tem, seria desperdiçar um talento.”

Litos: “Pode jogar em qualquer posição do meio-campo para a frente, com qualquer um dos que têm sido utilizado no meio-campo a dois, ou em qualquer dos três lugares da frente, com grande mobilidade, embora funcionasse melhor como médio de ligação.”