João Mário volta à (tele)escola: «É importantíssimo acreditarmos e sonharmos»

João Mário foi esta terça-feira o convidado da aula de Educação Física para alunos do 3º Ciclo, do programa 'Estudo em Casa' da RTP Memória. O médio internacional português passou em revista a sua carreira até chegar a profissional no Sporting, revelando qual a sua estratégia para contrariar aqueles dias em que não lhe apetece mesmo nada treinar e deixou recados, não apenas aos jovens que pretende chegar a profissionais de futebol, mas também aos seus pais.





"Nos bons e nos maus momentos tento sempre manter a minha filosofia de trabalho e o meu respeito pela profissão. Tento sempre encontrar motivação, consciente de que nada sem consegue sem sacrifício", sublinha o camisola 17 dos leões, virando-se de seguida para aqueles que pretendem seguir as suas pisadas, como profissionais de futebol."É importantíssimo acreditarmos e sonharmos. Depois tem a componente do trabalho e algo, que tenho aprendido a valorizar bastante nos últimos tempos, a componente mental. É fundamental. Acreditarmos, não desistirmos, persistirmos. Nada vem sem trabalho. Só com trabalho conseguimos alcançar grandes coisas", lembra João Mário, antes de dirigir-se aos pais, sobretudo àqueles que querem à força ter um profissional de futebol em casa."Os pais têm de ter noção de que os miúdos, com 10 ou 12 anos, ainda estão numa fase de formação. Os sonhos das crianças deve prevalecer àquilo que são os sonhos dos pais. Há que ter algum respeito pelas crianças, deixá-las sonhar, deixá-las desfrutar e não meter demasiada responsabilidade", alerta o médio do Sporting, concluindo: "É importante que todos os pais entendam isso, porque condiciona bastante a carreira dos jovens. Os pais são para ajudar, não para atrapalhar. Tive sempre um grande dos meus pais, mas nunca foi uma pressão acrescida."