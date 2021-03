João Matos aplaude Sporting e Essugo: «Onde vai um vão todos e o que um sente todos têm de sentir»

Foi com grande entusiasmo e emoção que João Matos, capitão da equipa de futsal do Sporting, viu a vitória frente ao V. Guimarães (1-0), jogo marcado também pela estreia de Dário Essugo com camisola principal dos leões com apenas 16 anos e seis dias (o mais novo de sempre também na Liga).





Um momento para a história: Essugo torna-se no mais jovem de sempre a jogar pelo Sporting Um momento para a história: Essugo torna-se no mais jovem de sempre a jogar pelo Sporting

Essugo desfez-se em lágrimas após o apito final



"Assim estamos mais perto de ganhar. Ela vai acabar por bater no poste e entrar porque sentimos e acreditamos e essa alegria é contagiante! Onde vai um vão todos e o que um sente [Dário Essugo] todos têm de sentir. Juntos até ao fim. Vamos Sporting!", pode ver-se numa storie que publicou no Instagram, que também acabou por ser partilhada por Essugo.Em apenas 5 minutos em campo, Essugo entrou para a história do Sporting, e mesmo da Liga. É que aos 16 anos e seis dias, o médio não só tornou-se o mais jovem de sempre a estrear-se com a camisola dos leões, superando o ex-defesa Santamaria, como é igualmente o ‘caçula’ do campeonato, uma vez que acabou por também superar o pacense Matchoi. Nada mau para quem há uma semana tinha... 15 anos.