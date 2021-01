João Muniz assina contrato de formação com o Sporting

João Muniz, central esquerdino de 15 anos, assinou contrato de formação com o Sporting. O jovem já vive na Academia, e confessou que até a "mão lhe tremeu" quando formalizou o vínculo ao clube leonino. "Sou um defesa central canhoto, gosto muito de sair a jogar, sou forte no jogo aéreo e nos duelos. Não sou tão rápido, mas compenso com o meu posicionamento e leitura de jogo. Eu inspiro-me no Gonçalo Inácio, temos características muito parecidas. É muito bom jogador e já chegou à equipa principal", afirmou o jovem à Sporting TV.