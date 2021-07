João Oliveira deixa Sporting: «Ficou por realizar o maior sonho... Mas nada é por acaso»

João Oliveira despediu-se do Sporting e colocou o ponto final numa ligação que durava desde 2008, ano em que chegou ao Polo EUL.





"Ficou por realizar o maior sonho de todos os miúdos que entram nesta casa. Mas nada é por acaso", escreveu o lateral-direito de 22 anos, que na última época jogou pela equipa B, nas suas redes sociais."Está na hora de dizer adeus ao clube que me acolheu de alma e coração desde 2008 . Cheguei aqui um menino que fazia 300/400km todos os fins de semana para representar este símbolo e aos 13 anos largo tudo para ir viver o meu sonho para Alcochete!Foram 13 anos de muitos sacrifícios, mas em nada me arrependo de ter tomado esta decisão apenas com 8 anos. Vivi momentos que jamais me esquecerei, aqui cresci como jogador mas acima de tudo tornei-me um ser humano melhor! Agradeço e devo tudo o que sou hoje a este enorme clube, aqui conheci grandes profissionais e acima de tudo amigos que levarei para a minha vida. Todos de uma forma ou de outra ajudaram-me imenso a crescer ... saio desta casa de cabeça erguida, que sempre fiz de tudo para honrar a camisola que vestia e sempre deixei tudo dentro de campo por este clube e por todos os meus companheiros! Ficou por realizar o maior sonho de todos os miúdos que entram nesta casa. Mas nada é por acaso! Hoje é o dia de seguirmos caminhos diferentes . Desejo o melhor para esta instituição que durante muitos anos foi a minha casa . Obrigado por tudo e jamais me iria embora sem vos deixar uma mensagem de despedida e agradecimento."