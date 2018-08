A transferência de João Palhinha do Sporting para o Lille continua presa por um impasse. Segundoapurou, junto de fonte conhecedora do processo, o Sporting e a Stellar, empresa que representa do jogador, têm mantido contactos nas últimas horas mas até ao momento ainda não foi possível desbloquear as diferenças.O acordo esteve praticamente fechado e previa o empréstimo de Palhinha ao Lille por um ano. O clube francês ficaria com opção de compra, não vinculativa, por 5 milhões de euros.Depois de não ter sido apresentado aos sócios e de, em virtude desse facto, sentir que já não faz parte do plantel, Palhinha desespera por uma solução que lhe permita prosseguir a carreira com normalidade. O médio está saturado da indefinição e quer sair para poder jogar com regularidade.