João Palhinha e o caso do amarelo: «Espero que esta novela acabe»

João Palhinha comentou o caso do quinto amarelo que viu contra o Boavista, desejando que a situação fique resolvida o mais rapidamente possível.





"Só estou focado no meu trabalho e naquilo que tenho de fazer dentro de campo. Espero que esta novela acabe. Tem-se falado tanto que só quero que termine. Estou sempre concentrado no que tenho de fazer e não ligo nenhuma a isso", disse à Sport TV após a vitória do Sporting frente ao Portimonense (2-0). Recorde-se que o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ainda não decidiu - deverá fazê-lo durante a próxima semana - relativamente ao recurso relacionado com a cartolina que o jogador viu diante dos axadrezados. O Conselho de Disciplina decretou o castigo de um jogo mas os leões recorreram para o TAD e colocaram uma providência cautelar no TCAS, suspendendo a sanção."Foi uma vitória justíssima. Podíamos ter feito mais golos, o terrreno não ajudou, muita chuva. Este ano temos apanhado campos assim, mas temos dado tudo e temos conseguido vencer os encontros. O segredo está na atitude e na união desta equipa. Obviamente que a jogar em terrenos assim exige outra abordagem da nossa parte. Mas temos estado bem e a conseguir ultrapassar as dificuldades,""São mais três pontos, como foi agora com o Portimonense. Como sempre, o próximo jogo é o mais importante, e agora é o FC Porto. Descansar hoje e amanhã já pensamos na deslocação ao Dragão."