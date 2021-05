João Palhinha eleito melhor médio da Liga NOS em abril

João Palhinha foi eleito o melhor médio da Liga NOS do mês de abril, com 17,65% dos votos dos treinadores do principal escalão do futebol português, anunciou a Liga Portugal esta segunda-feira.





O jogador do Sporting foi distinguido pela primeira vez na temporada, depois de ter sido titular nas cinco partidas disputadas pela equipa de Rúben Amorim em abril.O português venceu o prémio e partilhou o pódio com Matheus Uribe (FC Porto) e Ryan Gauld (Farense), ambos com um registo de 11,11% dos votos obtidos.