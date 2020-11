João Palhinha: «Foi um grande jogo da nossa parte»

João Palhinha, médio do Sporting, mostrou-se feliz pelo triunfo dos leões (1-7), mas não escondeu o carinho que sente pelo Sacavenense, clube onde fez parte da sua formação.





"Foi um grande jogo da nossa parte. Obviamente que pelo carinho especial que tenho pelo Sacavenense, acaba por ser um resultado pesado, mas de salientar o jogo que o Sporting fez. Tenho muito carinho pelo Sacavenense mas queria que o Sporting ganhasse este jogo", explicou o jogador, em declarações à TVI."Foi uma homenagem bonita, de certa forma a demonstrar também o carinho que eles têm por mim, acaba por ser um sentimento mútuo. Foram três anos e meio da minha formação. É um clube que trabalha com o que pode, com as condições que tem. No tempo que lá passei, nunca me faltou nada, é um clube muito humilde e estou eternamente agradecido por tudo aquilo que lá vivi", acrescentou Palhinha sobre a homenagem de que foi alvo por parte do clube de Sacavém.