João Palhinha: «Grupo está de parabéns. São mais três pontos na nossa caminhada»

João Palhinha recebeu o prémio do jogo na vitória (2-0) do Sporting na receção ao Paços de Ferreira, a contar para a 19.ª jornada da Liga NOS. Apesar de se ter deslocado à 'flash-interview' para receber a distinção, o médio defensivo dos leões não foi autorizado pelo clube a responder às questões do jornalista presente.





"O importante é a vitória. Fizemos um bom jogo, embora a segunda parte tenha sido mais sofrida. O grupo está de parabéns por tudo o que tem feito e são mais três pontos na nossa caminhada", disse o médio sobre o encontro.