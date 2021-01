João Palhinha não foi despenalizado e falha o Sporting-Benfica

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não despenalizou João Palhinha no recurso apresentado pelo Sporting ao 5.º cartão amarelo que o médio viu frente ao Boavista. Desta forma, mantém-se a suspensão de um jogo e Palhinha falha o dérbi de segunda-feira frente ao Benfica.





De acordo com informações recolhidadas por, o CD seguiu o princípio da autoridade do árbitro em campo, que sustenta o critério que tem sido utilizado em casos deste tipo. Como o nosso jornal havia dado conta, a única forma de a decisão ser revertida era o árbitro Fábio Veríssimo (que até admitiu o erro na amostragem do amarelo) assumir que não tinha visto o lance em toda a sua extensão.Ainda na reunião desta sexta-feira, o CD anulou o castigo de um jogo ao médio Nuno Coelho, do Chaves, que também tinha visto o 5º amarelo no jogo com o Arouca, da 2.ª Liga. A decisão foi tomada após os árbitros terem testemunhado que não viram o lance em toda a sua extensão.