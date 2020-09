João Palhinha reintegrado no plantel do Sporting: conheça os motivos

A grande novidade do treino desta quarta-feira do Sporting foi a reintegração de João Palhinha, que se encontrava a treinar à parte enquanto prosseguiam as negociações com o CSKA e Al Nassr. Estas possibilidades caíram pois os dois clubes não apresentaram os 15 milhões de euros exigidos pela SAD leonina e o jogador também não se mostrou interessado em prosseguir a carreira na Rússia ou no Médio Oriente. Desta forma, o médio vai começar a trabalhar com Rúben Amorim, que conta com o jogador e até o poderá utilizar nos próximos particulares.

À parte do grupo continua Acuña pois a possibilidade de saída para Sevilha é muito forte. Os dois clubes estão em negociações e é muito provável que o processo fique fechado nas próximas horas.

Em relação aos trabalhos há a registar as ausências dos oito internacionais Sub-21 que estão às ordens de Rui Jorge. Ristovski e Sporar também estão concentrados nas respetivas seleções e só regressam na próxima semana. Resta ainda assinalar que Vietto continua a treinar-se à parte, pois ainda não recebeu a autorização do delegado de saúde para reintegrar o plantel após ter recuperado do novo coronavírus.