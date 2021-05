João Palhinha: Sp. Braga como "grande", o amarelo da polémica e um possível regresso de Ronaldo

João Palhinha destacou a evolução do Sp. Braga, clube que já representou e que ontem conquistou a Taça de Portugal, depois de vencer o Benfica na final.





"De facto, o Sp. Braga, se formos a ver, foi o patamar mais parecido com o que tenho hoje. O Sp. Braga hoje em dia é um grande, tal como pudemos ver ontem. Não só ontem. Os místeres tiveram um grande papel no meu crescimento. Cada treinador ensina-nos coisas diferentes. Estamos sempre a aprender. Eu dou graças também por ter apanhado grandes treinadores. Cada um marcou-me à sua maneira", disse o médio do Sporting ao Canal 11."Foi da minha parte e do Sporting porque achámos que seria benéfico para a minha carreira dar esse rumo. Eu, pessoalmente, achava que era uma boa opção para mim. Naquela altura, o Sporting também estava a passar um momento menos bom e decidi agarrar essa oportunidade com tudo. Felizmente as coisas correram bem e toda a estrutura que apanhei, o balneário, e tudo o que vivi desde aí tem-me ajudar a madurecer como jogador e sinto-me grato pela ajuda de todas as pessoas.""Tentava sempre abstrair-me disso tudo. Sempre fiquei focado nas minhas tarefas dentro de campo. Só me preocupava em fazer o meu trabalho. Se começarmos a pensar em tudo o que se fala à nossa volta acaba por não dar resultado. Nunca me preocupou esse assunto.""Meteu-me muito à vontade. Chegámos até a falar bastante. É uma pessoa bastante humilde e também teve todo o gosto por me dar a camisola dele. Não sabia se podia ou não pedir-lhe, não queria abusar... deve ter tanta gente a pedir-lhe. Partilhar balneário com o Cristiano Ronaldo sem ser no Sporting? Tem de perguntar ao presidente do Sporting, se assim fosse seria um orgulho. Seria algo extraordinário tê-lo outra vez no futebol português. [Tens alguns dias para convencê-lo...] Vou tentar."