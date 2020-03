João Palhinha também será reforço do Sporting na próxima época

A lista de ‘reforços’ desde já praticamente garantidos para 2020/21 não se fica por Bragança, dado que outro nome da casa está de malas aviadas para nova chance em Alvalade: João Palhinha. O regresso do médio-defensivo, de 24 anos, atualmente emprestado ao Sp. Braga, foi confirmado pelo próprio presidente do Sporting, Frederico Varandas, em entrevista a Record, no início de fevereiro. Instado a comentar a possível contratação de Adrien Silva, outro produto da formação de Alcochete, o líder leonino aproveitou para esclarecer a situação... de Palhinha, que em agosto de 2018 foi cedido por duas épocas. "Vai regressar. Foi um empréstimo da Comissão de Gestão. É jogador do Sporting", vincou. Com 18 jogos pela equipa principal leonina, entre 2016/17 e 2017/18, foi no Minho onde ganhou maior destaque: 32 partidas em 2018/19 e 34 na atual temporada.

Moeda de troca rejeitada

Como o nosso jornal adiantou, o passe de Palhinha foi recentemente oferecido ao Sp. Braga, como moeda de troca no ataque dos leões por Rúben Amorim, para fazer face à cláusula de rescisão do técnico (10 M€). Oferta que, porém, foi rejeitada pelo presidente António Salvador.