João Palhinha vai renovar hoje com o Sporting

As conversas entre a administração liderada por Frederico Varandas e os representantes de Palhinha chegaram a bom porto e a oficialização da renovação do contrato vai acontecer ainda esta quarta-feira, apurou Record.





O novo contrato será válido até 2025 e o jogador será recompensado com um aumento salarial, de forma a condizer com o estatuto de jogador do plantel principal do Sporting e, acima disso, de elemento preponderante para Rúben Amorim, como o nosso jornal adiantou. A cláusula de rescisão do atual vínculo, assinado em novembro de 2017, vai manter-se nos 60 milhões de euros.