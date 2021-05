João Paulo Rebelo e os desacatos nos festejos do Sporting: «Espero que não se repitam»

João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e Desporto, esteve em Braga na apresentação do Livro do Centenário do Sp. Braga. No final da cerimónia, comentou a atualidade, após uma semana marcada pelos festejos do Sporting, que se sagrou campeão nacional.





"Espero que não se repitam e faço um apelo aos adeptos. Este é um tempo de exceção e peço responsabilidade. Não temos tido público nos estádios e a ideia é não pôr em causa os números atuais e a saúde pública. Que cada um faça a sua parte", começou por dizer, abordando depois a final da Taça de Portugal, que será disputada no domingo entre Benfica e Sp. Braga."A comemoração de um título nacional é diferente deste troféu. É uma final, quem ganhar terá razão para comemorar mas que seja feito dentro da responsabilidade. O apelo de há uma semana não foi suficiente? Como Secretário de Estado não posso fazer muito mais", acrescentou.