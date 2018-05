Continuar a ler

"A poucos dias da final da Taça, o Governo, juntamente com a FPF, quer criar todas as condições para que no domingo se viva o que é essencial. A festa do futebol, do desporto, convívio de famílias e dos verdadeiros adeptos do desporto e do futebol em particular. Quero dizer muito claramente que é uma missão deste Governo, como também deve ser uma missão e compromisso para tudo e todos. No domingo tem de haver uma demonstração clara de que futebol é igual a orgulho nacional, a desporto de excelência", acrescentou João Paulo Rebelo.



"Temos de trabalhar para criar condições. Os verdadeiros adeptos merecem que aconteça este jogo que é uma autêntica festa, também em resposta a criminosos que não são adeptos do futebol", finalizou. "A poucos dias da final da Taça, o Governo, juntamente com a FPF, quer criar todas as condições para que no domingo se viva o que é essencial. A festa do futebol, do desporto, convívio de famílias e dos verdadeiros adeptos do desporto e do futebol em particular. Quero dizer muito claramente que é uma missão deste Governo, como também deve ser uma missão e compromisso para tudo e todos. No domingo tem de haver uma demonstração clara de que futebol é igual a orgulho nacional, a desporto de excelência", acrescentou João Paulo Rebelo."Temos de trabalhar para criar condições. Os verdadeiros adeptos merecem que aconteça este jogo que é uma autêntica festa, também em resposta a criminosos que não são adeptos do futebol", finalizou.

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, fala em atos "atos de violência, de vandalismo e criminosos" aqueles que foram cometidos esta terça-feira à tarde por adeptos radicais que invadiram Alcochete e agrediram jogadores e treinadores do Sporting.Na declaração feita, o Secretário de Estado deixou uma "palavra de solidariedade para com jogadores, técnicos e para quem mais foi agredido." "Portugal tem orgulho no futebol nacional, tem responsabilidades acrescidas, pois somos campeões europeus. Estamos a um mês do Mundial, onde estaremos presentes a fazer valer o que é verdadeiramente um orgulho para o nosso país: a qualidade e competitividade do nosso futebol", disse.