João Pedro Araújo: «É fundamental que a capacidade de resposta dos hospitais se mantenha»

Responsável clínico do Sporting e consultor no Centro Médico de Excelência da FIFA, tem estado nas reuniões da Comissão Permanente com a AMEF e pede aos portugueses o máximo de esforço para que as indicações da DGS sejam seguidas. Em declarações à Liga, João Pedro Araújo afirma: "temos profissionais de saúde que estão na vanguarda do conhecimento."





Devido à pandemia de coronovírus, João Pedro Araújo admite que os médicos portugueses estão preocupados, mas também otimistas e esperançados, dando para tal três razões: "Primeiro porque confiamos nesta onda de solidariedade e responsabilidade social que cresceu na população, segundo porque sabemos que temos profissionais de saúde que estão na vanguarda do conhecimento e do profissionalismo e, por último, por sabermos que esta será uma situação auto-limitada no tempo, mas que obviamente requer grande esforço para que os danos sejam minimizados", afirmou.O responsável clínico do Sporting - esta quarta-feira o presidente dos leões colocou ao dispor do Estado todos os quadros clínicos do Sporting , incluindo o próprio Frederico Varandas, médico e ex-diretor clínico dos leões -, apela aos portugueses para que continuem "com o esforço que têm feito e seguissem as recomendações da DGS relativas a isolamento social e regras de higiene.""Evitem ao máximo os contactos sociais: é imperativo para minimizarmos as cadeias de contágio e, assim, não saturamos o nosso sistema de saúde. É fundamental que a capacidade de resposta dos hospitais se mantenha em níveis aceitáveis de forma a poderem proporcionar o melhor tratamento a quem necessitar e assim evitarmos mortes! A nossa vida e a de outras pessoas depende de nós!", sublinha.