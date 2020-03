João Pedro Araújo: «Frederico Varandas tem sempre uma palavra a dar e é bem-vinda»

João Pedro Araújo sublinhou que mantém contacto "diário" com o presidente do Sporting, Frederico Varandas: "Dou-lhe nota das ações mais relevantes que fazemos. Ele tem sempre uma palavra a dar, que é bem-vinda", começou por dizer o diretor clínico dos verdes e brancos, numa conferência com a comunicação social realizada por videoconferência.





"Vamos mantendo essas reuniões para irmos delineando o plano estratégico. Vou-lhe dando nota das ações mais relevantes que fazemos", explicou.Ainda quanto ao quoatidiano do clube, João Pedro Araújo admite que a situação de Luiz Phellype é gerida de forma particular dos demais atletas do clube, isto após o corpo médico ter feito uma ‘triagem’ dos lesionados no clube, na equipa principal, formação e restantes modalidades."Foram selecionados os casos de gravidade, em que a falta de tratamento poderia deixar sequelas na vida do atleta. O caso mais relevante, porque vinha de uma cirurgia extensa, foi o do Luiz. Está a ser tratado na Academia. O Renan, que está num patamar intermédio, vai a Alcochete pontualmente e é submetido a tratamentos feitos por mim", salientou.