João Pedro Araújo na próxima semana

Não é só Marcel Keizer que vai deixar o Al Jazira para ingressar no Sporting. O médico João Pedro Araújo também já acertou a desvinculação e, na próxima semana, também deverá chegar a Alvalade, acompanhado pelo fisioterapeuta Rúben Ferreira. Frederico Varandas já assumiu que pretende fazer uma restruturação profunda no departamento, e vê no antigo responsável clínico do Sp. Braga a capacidade para modernizar este setor tão específico que, recorde-se, liderou até ao passado mês de maio. Outro reforço garantido para esta área específica é Francisco Tavares, um especialista na área do treino, que foi contratado com o objetivo de prevenir lesões musculares e, quando estas não são evitáveis, acelerar a recuperação das mesmas.