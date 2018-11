João Pedro Araújo: «Tive um excelente relacionamento com o míster Keizer»

A Academia do Sporting, em Alcochete, recebeu ontem várias caras novas, entre elas a do novo diretor clínico leonino João Pedro Araújo. O responsável sublinhou o "desafio enormíssimo" que terá pela frente em Alvalade e agradeceu a confiança de Frederico Varandas em si, ele que antes de assumir o cargo de presidente era o anterior líder do departamento médico dos verdes e brancos.

"É um passo muito relevante. Varandas é uma referência nacional na medicina desportiva e escolheu-me a mim para o substituir. É uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade", começou por vincar João Pedro Araújo, de 37 anos, em declarações ao ‘Jornal Sporting’, ele que chega a Alvalade após passagens pelo Sp. Braga, Al-Ahli e, mais recentemente, Al Jazira. Aliás, mesmo que à distância, nos Emirados Árabes Unidos, o médico garante que "toda a gente conhecia o Sporting". "É um clube internacional com uma projeção incrível", enalteceu, detalhando as razões para ter aceitado o convite dos leões: "É um projeto muito aliciante que vai marcar a diferença. Pressão? É uma exigência decorrente da alta competição. A motivação supera qualquer tipo de receio ou obstáculo."

Hora de... reencontros

Apesar de ter chegado a uma nova realidade, a adaptação será mais facilitada pelo facto de já ter trabalhado ao longo dos últimos meses no Al Jazira com o novo treinador do Sporting, o holandês Marcel Keizer. "Vou ter a vida facilitada porque não vai haver a necessidade de uma adaptação ao treinador, sendo que a relação entre departamento técnico e departamento médico é muito importante - e é bom que funcione bem. Tive um excelente relacionamento com o míster Keizer. Nesse particular, a minha adaptação está feita", reforçou João Pedro Araújo.

Já de mangas arregaçadas, o especialista em processo de treino e medicina física e de reabilitação e consultor médico no Centro Médico de Excelência da FIFA assume que tem por objetivo implementar uma cultura de trabalho focada na prevenção de lesões. "A medicina contemporânea é muito mais preventiva do que curativa. A maioria dos avanços que temos incidem justamente na prevenção, e essa vai ser a aposta mais forte do Sporting: ter atletas mais robustos, mais resistentes e com treino mais inteligente, para evitarmos ao máximo as lesões", rematou.



Herda boletim praticamente limpo



A paragem no calendário competitivo para os compromissos internacionais chega em boa altura, pois permite que João Pedro Araújo e restante equipa médica implementem, com tempo e ordem, as alterações que identificarem como fundamentais na estrutura leonina. Para além dessa boa notícia, o diretor do departamento médico herda um boletim clínico praticamente ‘limpo’. Com efeito, no que diz respeito aos jogadores lesionados, registam-se apenas três baixas: o central uruguaio Coates (mialgias), o lateral macedónio Ristovski (a debelar uma lesão muscular) e Battaglia (a recuperar de cirurgia a uma entorse com rotura de ligamentos no joelho direito). De resto, este último deverá parar até final da época.



Mexidas profundas na rotina diária



Tal como havia prometido na campanha eleitoral, Frederico Varandas promoveu várias alterações no organograma do departamento médico, área em que identificou a urgência de inovar. Assim, o líder dos leões apostou na reformulação da Unidade de Performance do Sporting (UPS), projeto que visa otimizar o rendimento físico dos atletas através do uso das mais diversas ferramentas de treino. Uma área que será chefiada precisamente por João Pedro Araújo e que contará com o contributo de vários outros responsáveis, entre eles um cientista do desporto: o iraniano Alirezza Rabbani. Tendo por objetivo uma ligação mais estreita entre a ciência e o treino, Rabbani terá como um dos seus braços-direitos o preparador físico Gonçalo Álvaro.