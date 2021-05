João Pereira antes de Antunes: braçadeira do Sporting vai rodar

João Pereira surgiu no Estádio da Luz a envergar a braçadeira do Sporting. Estaria Coates, o primeiro capitão, fora do onze? Nada disso: tinha dado – explicou Amorim já na sala de imprensa – autorização para que a braçadeira rodasse pelos mais experientes. Ontem foi o lateral-direito, de 37 anos, e diante do Marítimo, deixou escapar o treinador, a homenagem pode recair sobre Antunes, lateral-esquerdo também já veterano, com 34 primaveras.

"O João Pereira foi alguém que nos deu muito durante a época; que soube o lugar dele; que, com muitos títulos, portou-se como um exemplo e eu acho que é mais importante do que o recorde. É mais importante o João Pereira ser capitão; é mais importante, no próximo jogo, o Antunes ser capitão do Sporting, porque pedi autorização ao Coates. Eu sou o treinador, mas ele é o responsável", argumentou o treinador.