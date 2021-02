João Pereira entusiasmado: «Sinto-me como uma criança a ter o seu primeiro presente»

João Pereira confessa sentir-se como uma criança a receber o primeiro presente neste regresso ao Sporting, clube que representa pela terceira vez na sua carreira.





"Continuo a ser o mesmo, com a mesma raça, com a mesma determinação, com a mesma vontade de ganhar, com um pouco mais de experiência, porque já passaram quatro anos depois da minha segunda passagem, mas sinto-me outra vez como uma criança a ter o seu primeiro presente", refere o lateral-direito, de 36 anos, no vídeo de apresentação, no qual, como é da praxe, surge ao lado de Frederico Varandas, a exibir, orgulhoso, a camisola verde e branca com o número 27 e o seu nome nas costas."Estou muito contente por voltar a representar este clube, pela terceira vez e sinto a mesma vontade de quando assinei pela primeira vez, tenho a mesma motivação para ajudar o clube, dentro e fora de campo, onde for preciso", assegura o internacional português, que poucas horas após integrar o grupo trabalho liderado por Rúben Amorim, viu o seu nome inscrito entre os eleitos para o embate de sexta-feira com o Maríritimo."Conheço muito bem as pessoas que trabalham no clube, há muitas que continuam desde a minha primeira passagem [2009 a 2011], já disse mais do que uma vez que sempre fui muito bem tratado aqui e, desde a minha primeira passagem por cá, fiquei um adepto e sinto isto como uma família", elogia o internacional português, em 40 ocasiões, que chega a Alvalade após ter rescindido de forma amigável o contrato que o ligava ao Trabzonspor da Turquia.