João Pereira fez o jogo 150 pelo Sporting

João Pereira já é uma cara bem conhecida dos adeptos leoninos pois, ontem, celebrou o seu 150.º jogo pelo Sporting naquela que é a sua terceira passagem pelo clube.

O internacional português, de 36 anos, entrou ao minuto 87 para render Antunes, e acabou por desempenhar as funções de ala esquerdo. Convém assinalar que o defesa mostrou que mantém bem intacta a agressividade que o notabilizou ao longo da carreira, e Milton que o diga. O jogador do Marítimo acabou por sofrer uma entrada dura do lateral, que viu o amarelo.

No final do jogo, o futebolista partilhou as suas emoções . “Vitória importante e grande atitude da equipa. Feliz por voltar a vestir esta camisola e realizar o meu jogo 150 de leão ao peito”, assinalou o atleta, que tinha gravada a efeméride no equipamento.