João Pereira homenageado

Frederico Varandas esteve ontem na Academia de Alcochete e ofereceu a João Pereira uma camisola comemorativa dos 150 jogos do lateral pelo clube, marca alcançada no passado dia 5 de fevereiro, com o Marítimo (2-0). Recorde-se que o reforço de inverno já havia representado os leões entre 2010 e 2011 e 2015 e 2016.