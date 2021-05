João Pereira: «Honrado por poder capitanear uma verdadeira equipa de campeões»

João Pereira envergou este sábado a braçadeira de capitão do Sporting no dérbi frente ao Benfica, que os leões acabaram por perder, por 4-3.





Em publicação feita nas redes sociais no final do jogo, o experiente lateral-direito dos leões assumiu sentir-se "honrado" pela oportunidades de "capitanear (...) uma verdadeira equipa de campeões"."Hoje perdemos a possibilidade de acabar o campeonato invictos, pagámos o preço de uma primeira parte menos conseguida. Sei que não há vitórias morais, mas sinto-me honrado por poder capitanear uma equipa que mesmo a perder 4-1 no início da segunda parte conseguiu voltar ao jogo e disputá-lo até ao último minuto. Só uma verdadeira equipa de campeões consegue reagir assim. Parabéns a todos pelo esforço e dedicação com que honram está camisola", escreveu João Pereira, na legenda da mais recente publicação na sua página oficial do Instagram.