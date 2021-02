João Pereira já fala 'à Sporting' e garante: «Com quase 37 anos ainda tenho muito a aprender»

Uma, duas, três vezes. João Pereira está de regresso a Alvalade, pela terceira vez na carreira, e depois do primeiro treino com os restantes companheiros já fala 'à Sporting'. A sensação, essa, é de "felicidade".





"É um sentimento de alegria e de muita satisfação por conseguir regressar mais uma vez a este grande clube. Há que passar por isto para ter palavras suficientes para explicar a minha felicidade. É preciso gostar do clube, mas também é preciso que quem esteja no clube goste e aposte em nós. Sem isso, não era possível", frisou o lateral-direito, em declarações ao Jornal Sporting, recordando as anteriores duas passagens de leão ao peito (2010 a 2012 e 2015 a 2016): "Desde a minha primeira passagem que aprendi a gostar de toda a envolvência e pessoal do clube. Fui muito bem tratado no Sporting, como família. A partir desse momento, comecei a ver o Sporting como família. Agora, regressei pela terceira vez. Não é comum. Espero conseguir ajudar e fazer algo mais por este clube".O ex-Trabzonspor, que esta quinta-feira será oficialmente apresentado, reencontra-se igualmente com Rúben Amorim, com quem mantém uma amizade desde a infância, além de ambos terem partilhado os relvados na formação do Benfica e na Seleção Nacional. "Está a fazer um excelente trabalho como treinador e a demonstrar as qualidades que têm. Para qualquer jogador é um privilégio ser orientado por bons treinadores", sublinhou João Pereira, descartando o eventual peso da idade: "Mesmo com quase 37 anos ainda tenho muito para aprender e quero absorver isso em cada treino".A terminar, o internacional português deixa nova garantia, desta feita direta aos sportinguistas. "É uma pena não poder jogar com adeptos. O futebol, sem adeptos, fica mais triste, mas quero dizer aos sportinguistas que eu e a equipa vamos fazer tudo para continuar este bom momento. Vamos fazer tudo para os continuar a entusiasmar. Espero que continuem a acreditar na equipa e que nos continuem a apoiar porque juntos somos mais fortes", rematou.