João Pereira na equipa técnica dos sub-23 do Sporting: «Neste momento sou um aprendiz»

João Pereira vai integrar a equipa técnica dos sub-23 do Sporting, liderada por Filipe Pedro, na época 2021/22, confirmaram os leões esta quinta-feira. O antigo lateral, que terminou a carreira há pouco mais de um mês, não escondeu o entusiasmo.





"É um bichinho que foi crescendo ao longo da minha carreira de futebolista. Essa vontade foi-se desenvolvendo e é uma nova aventura para a qual estou motivado. A verdade é que alguns colegas de equipa, sobretudo os mais novos, como o Max e o [Daniel] Bragança, já me chamavam 'mister' de vez em quando, por isso já me fui habituando um pouco (risos)", disse aos meios oficiais do Sporting."Quero construir a minha carreira da mesma forma, dando passo a passo. Neste momento sou um aprendiz, é como se estivesse a começar nos escolinhas. Estou aqui para aprender com todos e para transmitir a minha experiência. Acima de tudo, quero ajudar naquilo que for preciso", vincou o ex-internacional português.