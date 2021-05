João Pereira na hora do adeus: «Se calhar amanhã quando acordar vai ser mais difícil»

João Pereira terminou a carreira como jogador esta quarta-feira, após a goleada do Sporting sobre o Marítimo (5-1), a fechar a Liga NOS 2020/21. O lateral foi substituído na segunda parte e foi ovacionado de pé por todos os presentes. No final, à Sport TV, admitiu que melhor adeus era impossível.





"Para já sinto felicidade, acabei da melhor maneira, como campeão do Sporting, algo que o clube precisava e merecia mais do que eu. É o fecho de um ciclo e vai começar outro.""Já imaginava um pouco porque o Sporting estava em primeiro mas a vida deu uma volta. Aconteceu o que aconteceu com o meu clube na Turquia, estive quase a assinar por outro clube mas quando me chamaram do Sporting vim a correr. Foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Não era precisar cativarem-me muito para voltar, o clube deu-me muito."Já não tenho idade para me emocionar, já me venho preparando há algum tempo. Se calhar amanhã quando acordar vai ser mais difícil.""Ainda não está definido, são cosias que tenho de falar. O presidente e o Viana irão falar na altura apropriada.""O Sporting é um clube muito grande: continuem a apoiar-nos. Isso tem de continuar e não só quando as coisas correm bem. É a única forma de levar este clube ao topo, que é onde merece estar."