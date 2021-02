João Pereira, Nuno Santos e Feddal de boina: a imagem que faz furor no universo leonino

João Pereira, Nuno Santos e Feddal surgem esta quarta-feira como os protagonistas daquela que poderá muito bem vir a ser uma tendência de moda entre os adeptos sportinguistas. Inspirados pela série 'Peaky Blinders' (da BBC/Netflix), mas também pelo presidente Frederico Varandas, que ontem falou ao canal do clube no final do triunfo (2-1) diante do Gil Vicente vestido com uma boina idêntica, os três jogadores do Sporting dão corpo a uma publicação nas redes sociais dos leões que brinca com a situação que já tornou viral na Internet. "Já compraste a tua boina Sporting?", pode ler-se no mais recente 'post' da página oficial do Twitter do Sporting.

Através de um link que direciona os internautas para a 'Loja Verde' online, é possível aos adeptos leoninos adquirir uma Boina Fazenda Verde pelo custo de 19,90 euros.